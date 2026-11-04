Poliţiştii au făcut percheziţii în această dimineaţă în locuinţa influencerului din zona imobiliară, Iulian Demeter. Verificările au avut loc în cadrul uriaşei operaţiuni Jupiter. Oamenii legii au descoperit o armă fără acte de provenienţă, care ar fi fost cumpărată de pe internet, chiar de fiul influencerului, un băiat în vârstă de numai 11 ani. În momentul percheziţiilor, influencerul nu a fost găsit acasă.

Este vorba despre un pistol de tip airsoft, fără acte de proveniență, găsit de către anchetatori în locuința lui Iulian Demeter. Potrivit anchetatorilor, arma ar fi fost cumpărată chiar de către fiul acestuia, în vârstă de 11 ani, de pe un site din Cehia.

Ancheta a început după ce polițiștii au primit informații cum că mai mulți români au cumpărat arme de pe același site din Cehia, arme pentru care aici, în România, au nevoie de acte pentru a fi deținute.

Au fost făcute percheziții în comuna Târtășești, din județul Dâmbovița, la locuința lui Iulian Demeter. Iar, anchetatorii nu l-au găsit acasă, erau doar copiii și soția acestuia. Contactat ulterior de Observator, influencerul a anunţat că în acest moment se află în Italia şi nu ştia că fiul său a comandat pistolul. Arma de tip airsoft ar fi costat 500 de lei.

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Oamenii legii au deschis un dosar in rem, care vizează fapte și nu persoană anume. Prin urmare, Iulian Demeter nu a fost pus sub acuzare până în acest moment, iar, anchetatorii vor stabili ulterior dacă acesta trebuie să meargă la audieri. Această acțiune a polițiștilor face parte din operațiunea Jupiter 6, care are loc la nivel național.