Preţul aurului, 5 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 22,4 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

la 05.02.2026 , 13:38
Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 22,4 lei, astfel că gramul de aur a coborât, din nou, sub pragul psihologic de 700 de lei, fiind cotat la 678,2085 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat circa patru bani în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8730 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0945 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,3209 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5565 lei româneşti.

