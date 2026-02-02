Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul aurului, 2 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 54,4 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 2 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere masivă, faţă de cota înregistrată la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 13:21
Preţul aurului este în scădere, faţă de sfârşitul săptămânii trecute Preţul aurului este în scădere, faţă de sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 54,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la la 644,9082 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 13 ianuarie 2026 şi până în prezent.

La nivel valutar, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti, şi francul elveţian, cotat la 5,5372 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,2958 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8854 lei româneşti.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret aur 2 februarie pret gram aur 2 februarie curs valutar 2 februarie
Înapoi la Homepage
Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor
Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Ştiri economice » Preţul aurului, 2 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 54,4 lei 