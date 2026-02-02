Preţul aurului, 2 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 54,4 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 2 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere masivă, faţă de cota înregistrată la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 54,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la la 644,9082 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 13 ianuarie 2026 şi până în prezent.

La nivel valutar, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti, şi francul elveţian, cotat la 5,5372 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,2958 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8854 lei româneşti.

