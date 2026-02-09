Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 9 februarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 9 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 69.008 dolari sau 58.174 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 71.878 dolari sau 60.593 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 78.506 dolari sau 66.457 euro.

