Preţul aurului, 9 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,62 lei
Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârştiul săptămânii trecute - Profimedia
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 9 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.
Concret, Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,62 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 628,5372 lei.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8335 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7734 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3426 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4056 lei româneşti.
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