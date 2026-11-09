Preţul aurului, 9 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,62 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 9 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârştiul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,62 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 628,5372 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8335 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7734 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3426 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4056 lei româneşti.