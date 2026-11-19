Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 19 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 58.108 euro sau 63.772 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 58.590 euro sau 64.252 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este, în continuare, cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.971 euro sau 71.287 dolari.