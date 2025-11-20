Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 20 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 20 noiembrie 2025.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 08:44
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 20 noiembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, joi 20 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin se menţine la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 92.252 dolari sau 79.789 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 92.899 dolari sau 80.348 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 103.817 dolari sau 85.850 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 20 noiembrie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, joi 20 noiembrie 2025