Preţul unui bitcoin astăzi, luni 22 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 22 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 11:07
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 89.369 dolari sau 76.142 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 89.771 dolari sau 76.485 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 86.395 dolari sau 73.450 euro.

