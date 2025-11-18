Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 18 noiembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 18 noiembrie 2025.

la 18.11.2025 , 08:15
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 18 noiembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 89.888 dolari sau 77.615 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 95.900 dolari sau 82.761 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 102.881 dolari sau 89.018 euro.

