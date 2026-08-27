Preţul unui bitcoin astăzi, joi 27 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 27 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 79.423 dolari sau 68.200 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 80.488 dolari sau 69.115 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 73.013 dolari sau 63.274 euro.