După sport, fuga la calorii. Slănina nu lipsește de pe mesele din Ardeal, dar la Sibiu a ajuns unde nu te aşteptai: în compoziţia înghețatei. Proprietara unei cofetării a îndrăznit o combinaţie surprinzătoare care a stârnit controverse şi pofte.

În centrul Sibiului, vanilia și ciocolata au un rival neașteptat: slănina prăjită de porc. Alina Belcea a înghețat prejudecățile în cofetăria ei.

"Ce poate să fie mai tradițional decât clasica noastră slăninuță de porc afumată și un pic prăjită, așa, ca să fie crocantă în înghețată. Am pornit de la o bază clasică de lapte cu cremă de brânză, roșii uscate la soare, semințe de floarea-soarelui caramelizate", a explicat Alina Belcea, cofetar.

Înghețata cu slănină prăjită costă 15 lei cupa. Oricum, nu poți să mănânci prea multă...

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Clientă: Interesantă, se vede că suntem în Ardeal, unde suntem pasionați de slănină cu ceapă, roșii și brânză. Reporter: Când gustați o altfel de înghețată, la ce vă gândiți?

Clientă: La Crăciun, când tăiem porcul.

"Ciudată, aș zice, dar sunt adepta lucrurilor noi. Foarte interesant, săratul cu dulcele, chiar bine și ardelenesc, că are slănină", a spus o clientă.

"O înghețată ca asta n-am văzut niciodată, dar e bună tare. Cu slănină și combinația e bună", a spus un copil.

Din peisaj lipsește doar ceapa. Autoarea rețetei nu exclude, însă, și o asemenea variantă.

"Am avut și sceptici care au zis că e interesantă, dar nu neapărat o înghețată pe care și-ar dori să o mănânce. O să mă gândesc la o variantă pe viitor cu ceapă caramelizată, poate s-ar putea să meargă", a mai spus Alina Belcea.

Sibiul nu este singurul oraș unde gastronomia își testează limitele. La București găsești ciocolată artizanală cu urechi de porc, infuzate cu cimbru și usturoi, iar într-un mic laborator din Harghita fabrică ciocolată cu jumări.