Ce se întâmplă cu joburile în urma revoluţiei AI. Avertismentul lui Bill Gates

Joburile la nivel global vor fi puse în pericol de agenţii AI care, atât la nivel intelectual, cât şi fizic, vor putea înlocui angajaţii umani, în aproape toate domeniile, scrie Bill Gates, într-un manifest publicat pe blogul său. Acesta crede că omenirea va trebui să stabilească anumite domenii în care joburile să fie rezervate oamenilor, în aşa fel încât economia să nu fie clătinată, iar legăturile interumane să fie păstrate.

În postarea de pe blogul său, Gates dă exemplul contabilului care va fi înlocuit de un robot care costă 20 de dolari pe oră sau muncitorul care şi-ar pierde jobul în faţa unui robot de 10 dolari pe oră. Joburile entry şi mid level vor dispărea, iar cele noi care vor apărea vor necesita abilităţi care se învaţă în decursul anilor.

Pentru că vede, ascultă, vorbeşte şi gândeşte şi, până la urmă, va face şi muncă fizică, AI-ul va afecta multe sectoare: de la Drept şi relaţii cu clienţii, până la medicină şi manufactură. Iar aceste schimbări vor veni în următorii zece ani, nu într-o generaţie, crede Gates.

Chiar şi joburi ce necesită experienţă şi studii serioase pot fi luate de AI: stabilirea riscului de creditare a clienţilor, analiza de date, ba chiar şi triajul pacienţilor.

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Pe de altă parte, va fi nevoie de inginerii software pe alte ramuri ale industriei, odată ce costurile vor merge în jos, aşa că nu vor dispărea multe joburi din această categorie, spune Gates.

Gates povesteşte că a vorbit cu angajaţi din sectoare unde se munceşte fizic, iar aceştia trăiesc în continuare cu impresia că roboţii nu sunt îndeajuns de avansaţi pentru a-i înlocui. Se lasă păcăliţi inclusiv de filmuleţele în care roboţii dansează stângaci. Dar lucrurile nu stau aşa - Bill Gates face o predicţie că roboţii vor începe să lucreze în construcţii şi industria ospitalităţii până în 2030.

Sunt îngrijorat mai ales în ceea ce priveşte tinerii, care vor avea mai puţine oportunităţi. Ei înţeleg provocarea, pentru că sunt cei mai activi utilizatori ai Inteligenţei Artificiale şi văd atât capacităţile, cât şi rata de îmbunătăţire. Nu-i de mirare că atât de mulţi dintre ei au sentimente negative când vine vorba de AI

Cea mai mare schimbare pentru angajaţi va fi atunci când AI-ul va da soluţii cu foarte puţine sau cu zero erori. La acel moment, fără să fie nevoie ca un om să verifice munca robotului, companiile vor avea toate motivele să îi înlocuiască pe angajaţii umani, atrage atenţia Gates.

Joburi "puse deoparte" pentru oameni

Sunt anumite joburi care ar trebui păstrare pentru oameni, consideră Gates, atât din motive de sentimente pe care roboţii nu le au, cât şi din motive economice.

Economic, este vorba de oameni care ar rămâne şomeri şi, astfel, ar pune presiune pe stat. În vreme ce, în anumite domenii, e nevoie de oameni cu care să poţi rezona. Ar fi impersonal şi cinic ca un robot să dea familiei vestea că cineva drag are o boală incurabilă.

Bill Gates dă exemplul tatălui său, care a murit cu Alzheimer în 2020. În ultimele stadii ale bolii, acesta a avut nevoie de o echipă întreagă pentru a-l îngriji. Oameni empatici, care au ştiut să îi dea ce are nevoie, chiar dacă el nu se putea exprima întodeauna.

Domenii precum educaţia şi sănătatea mintală ar putea fi, de asemenea, păstrate într-un mix între oameni şi tehnologie, tehnologie care să îi ajute să facă mai bine ce fac, nu să îi înlocuiască.

Totuşi, încheie Gates, ideea de "Human Reserved" ridică o mulţime de semne de întrebare, pentru care el nu are răspuns. Cine decide care joburi trebuie păstrate pentru oameni? Pe ce criterii? Cum facem ca unele companii să nu trişeze sistemul şi să folosească roboţi, în ciuda regulilor? Acestea şi multe altele vor trebui să găsească răspuns în perioada de tranziţie care urmează.

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