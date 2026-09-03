Argentina, omagiu pentru Messi în fiecare meci din etapa următoare. Ce se va întâmpla în minutul 10

Federaţia Argentiniană de Fotbal a decis să întrerupă toate meciurile din următoarea etapă în minutul 10, în semn de omagiu adus lui Lionel Messi, care tocmai şi-a anunţat retragerea din echipa naţională.

Un omagiu pe măsura performanţelor sale. La două zile după anunţul retragerii din fotbalul internaţional a lui Lionel Messi, căpitanul echipei Albiceleste, Federaţia Argentiniană de Fotbal a dezvăluit miercuri detaliile festivităţilor organizate în acest scop. În minutul 10 al următoarei etape, în toate competiţiile din ţară, se va aplauda timp de un minut.

Măsura nu va face nicio distincţie, aplicându-se tuturor categoriilor, atât masculine, cât şi feminine, precum şi tuturor disciplinelor, de la fotbalul cu 11 jucători la futsal şi până la fotbalul pe nisip. În stadioanele dotate cu ecrane gigant, înaintea fiecărui fluier de start va fi difuzat chiar şi un videoclip oficial dedicat lui Messi.

La 39 de ani, cel care va rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile se retrage din naţională cu un palmares impresionant: 207 meciuri, 125 de goluri, două titluri de campion al Copa América (2021, 2024) şi o Cupă Mondială câştigată în 2022.

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Jucătorul de la Inter Miami tocmai disputase ultimul său turneu final cu Argentina la Cupa Mondială din 2026, unde a marcat opt goluri şi a oferit patru pase decisive înainte de a fi învins în finală de Spania (0-1, după prelungiri).