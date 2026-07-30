Preţul unui bitcoin astăzi, joi 30 iulie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 30 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 64.159 dolari sau 56.287 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 64.620 dolari sau 56.691 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.923 dolari sau 56.936 euro.