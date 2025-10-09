Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 9 octombrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 9 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel asemănător cu valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 122.004 dolari sau 104.976 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 124.093 dolari sau 106.832 euro.

Totuşi, nivelul atins la momentul actual se menţine peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 120.400 dolari sau 103.829 euro.

