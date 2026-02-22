Scandal pe aeroportul Henri Coandă! O familie cu un copil a fost scoasă cu forța din tunelul de îmbarcare de către polițiștii de frontieră. Mama a refuzat să ia următorul avion spre Londra, s-a așezat pe jos și a cerut să fie lăsată să urce la bord. Scenele care au urmat s-au desfășurat sub ochii unui copil de câțiva ani, speriat.

Potrivit autorităților, comandantul aeronavei a luat decizia de a refuza îmbarcarea după ce adulții au avut un comportament agresiv verbal față de angajații companiei aeriene. Situația a degenerat în momentul în care au intervenit polițiștii de frontieră, cei doi continuând scandalul și încercând să blocheze închiderea aeronavei.

"Nu, nu, nu. Cu avionul ăsta plec! Nu înțelegeți că nu plec cu alt avion? Eu am plătit bani, nu am vorbit urât cu nimeni, nu am înjurat pe nimeni… [...] Vreau acasă! Deci, vă rog frumos, nu puneți mâna..." spunea femeia.

"Incidentul a avut loc în cursul zilei de ieri pe o cursă București-Londra care aparține unei companii low-cost. Pasagerii, o femeie și un bărbat însoțiți de un minor, au fost refuzați la îmbarcare de către compania aeriană în urma deciziei comandantului, pe motiv că bărbatul ar fi avut un comportament inadecvat la adresa personalului companiei. Pentru că femeia ar fi blocat procesul de îmbarcare și a refuzat să se conformeze regulilor, compania a chemat Poliția de Frontieră și de aici a mai fost doar un singur pas până ca imaginile să se popularizeze rapid pe rețelele sociale. Până la această oră, compania aeriană nu a oferit un punct de vedere legat de cele întâmplate ieri la Otopeni", a relatat reporterul Observator Ingrid Tîrziu.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanții P.T.F. Aeroport Henri Coandă au anunțat că în acest caz au fost aplicate sancțiuni contravenționale, potrivit Codului Aerian. Totodată, autoritățile le reamintesc pasagerilor să adopte un comportament responsabil și respectuos în aeroport și la bordul aeronavelor, pentru a nu pune în pericol siguranța și confortul celorlalți călători.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare că s-au scumpit produsele de post? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰