Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 8 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 8 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 08.10.2025 , 10:12
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 8 octombrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 8 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 121.683 dolari sau 104.297 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 124.974 dolari sau 106.953 euro.

Totuşi, nivelul atins la momentul actual se menţine peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 119.195 dolari sau 102.007 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 8 octombrie pret bitcoin
