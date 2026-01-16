Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 16 ianuarie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 16 ianuarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 95.618 dolari sau 82.336 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 97.097 dolari sau 83.658 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 90.517 dolari sau 77.924 euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰