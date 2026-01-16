Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 16 ianuarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 16 ianuarie 2026.

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 12:02
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 16 ianuarie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 16 ianuarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 95.618 dolari sau 82.336 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 97.097 dolari sau 83.658 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 90.517 dolari sau 77.924 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 16 ianuarie pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Cum arată acum! Are picioare de model
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 16 ianuarie 2026