Postul Paştelui, care începe luni, se anunţă lung şi scump. Oamenii se plâng că legumele şi fructele costă tot mai mult, iar unele au preţuri mai mari decât carnea de porc.

În pieţe, legumele sunt cu 10-15% mai scumpe decât anul trecut. La Constanţa, oamenii nu îşi permit să se abată de la lista de cumpărături pe care au trecut strictul necesar.

"Oricum e piața scumpă, nu mă pot apropia. Dovlecei, ardei, ne uităm după ei, dar sunt foarte scumpi.", spune un cetăţean.

Legumele, cu 10-15% mai scumpe decât anul trecut

"Mi se par scumpi, exagerat de scumpi. Am văzut și ardeii stricați, și înghețați.", spune un alt cetăţean.

Reporter: Salată, ceapă verde?

Comerciant: Astea sunt, dar foarte urâte. Dacă mergeți să vedeți ceapa de import este așa.

Este cel mai greu și cel mai scump post din ultimii ani. Prețurile la legume și fructe s-au mărit semnificativ. Cele mai scumpe sunt roșiile, vinetele, ardeii și dovleceii, cu prețuri cuprinse între 25 și 35 de lei.

Oamenii se plâng că fructele şi legumele au ajuns să coste uneori aproape cât carnea la ofertă.

"E mai ieftină carnea decât legumele și fructele, nu mai poți să iei un fruct.", spune un alt client.

"Evident că există oportunism în această perioadă și dacă poți să vinzi un produs mai scump îl vei vinde, dar dacă ești concurența şi vezi că celălalt dă mai scump, tu poți să dai mai ieftin.", spune Cătălin Anghel, analist financiar.

Aceeași situație și în Mureș. Cele mai ieftine verdeţuri sunt ridichile şi salata varde, care costă 5-6 lei.

"Acum încep să apară tot mai multe numai că depinde de buget, nu luăm așa de multe, am strictul necesar.", adaugă un alt client.

Comerciant: Avem de toate, numai că nu avem vânzare.

Reporter: Lumea cumpără din ce în ce mai puțin?

Comerciant: Da.

În faţa preţurilor din pieţe, mulţi caută oferte mai bune la hipermarketuri.

Preţuri legume şi fructe

Salată verde 6 lei/legătură

Fasole 15 lei/kg

Spanac 15 lei/kg

Dovlecei 20 lei/kg

Mere 6 - 10 lei/kg

Pere 15 lei/kg

Nuci 35 - 50 lei/kg>

