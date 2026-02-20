Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Indicele ROBOR la 3 luni, 20 februarie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 20 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 13:28
Indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, faţă de ziua precedentă Indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, faţă de ziua precedentă - Profimedia

Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,78, cotă în scădere cu 0,17%, faţă de cota prezentată joi, 19 februarie 2026.

Conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

indice robor cota indice robor
Înapoi la Homepage
Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
Un bărbat a fost concediat după 3 zile pentru că n-a vrut să dea mâna cu șefa lui. Acum primește compensație de 34.000 de euro
Un bărbat a fost concediat după 3 zile pentru că n-a vrut să dea mâna cu șefa lui. Acum primește compensație de 34.000 de euro
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii?
Observator » Ştiri economice » Indicele ROBOR la 3 luni, 20 februarie 2026