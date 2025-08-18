Preţul unui bitcoin astăzi, luni 18 august 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 18 august 2025.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 115.205 dolari sau 98.648 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 118.562 dolari sau 101.489 euro.

Nivelul actual al bitcoin pare unul asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 118.897 dolari sau 101.685 euro.

