Preţul aurului, 20 februarie 2026. Gramul de aur a depăşit, din nou, pragul psihologic de 700 de lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 20 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

la 20.02.2026 , 13:24
Preţul aurului este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 7,7 lei, astfel că gramul de aur a depăşit, din nou, pragul psihologic de 700 de lei, ajungând să fie cotat la 700,9567 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 29 ianuarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3327 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8393 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0974 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5813 lei româneşti.

