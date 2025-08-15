Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 15 august 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 15 august 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 118.821 dolari sau 101.437 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 122.165 dolari sau 104.292 euro.

Nivelul actual al bitcoin este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 116.698 dolari sau 99.625 euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰