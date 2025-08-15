Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 15 august 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 15 august 2025.

de Redactia Observator

la 15.08.2025 , 08:58
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 15 august 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 15 august 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 118.821 dolari sau 101.437 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 122.165 dolari sau 104.292 euro.

Nivelul actual al bitcoin este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 116.698 dolari sau 99.625 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pretul unui bitcoin astazi pret bitcoin 15 august pret bitcoin
Înapoi la Homepage
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist”
Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Comentarii


Întrebarea zilei
Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 15 august 2025