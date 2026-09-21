Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen din Buzău desfășoară cursuri de pregătire în domeniul Cybercrime, cu accent pe fluxurile financiare de criptomonede și percheziții informatice, program care va fi menținut în grila de oferte educaționale cel puțin cinci ani, în contextul numărului mare de solicitări.

Peste 6.500 de solicitări de înscriere la un centru din România. Ce cursuri sunt la mare căutare - Sursa: Profimedia

Cursurile aferente anului 2026-2027 sunt destinate angajaților din structurile Ministerului Afacerilor Interne și din domeniul informațiilor, programele contribuind la dezvoltarea competențelor profesionale.

Cursuri de pregătire în domeniul Cybercrime la Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen din Buzău

"Oferta cuprinde 154 de tipuri de programe formative, organizate în 330 de serii, în domenii de competență aflate în portofoliul Centrului; pregătire generală în domeniul Schengen, migrație, vize, azil, cooperare polițienească, sisteme informatice Schengen, GDPR, limbi străine și comunicare profesională, metode și tehnici investigative folosite în munca de poliție, tactici și tehnici de intervenție polițienească, analiza informațiilor în activitatea polițienească, investigații și expertize criminalistice, comunicații și tehnologia informației cu accent pe subdomeniul combaterii infracțiunilor informatice", a transmis, pentru AGERPRES, CMPS.

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În funcție de cerințe și evoluția unor factori, portofoliul de cursuri poate fi actualizat, pe parcursul anului precedent fiind introdus în activitățile didactice stagiului de formare Interacțiunea drog-individ societate-intervenții pentru limitarea riscurilor în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, organizat în patru serii, implementat în strânsă colaborare cu specialiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Poliției Române.

Oferta cuprinde 154 de tipuri de programe formative

"Una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare a ofertei educaționale o reprezintă implementarea proiectului European Cybercrime Academy, finanțat prin Fondul de Securitate Internă, prin intermediul căruia CMPS își consolidează capacitatea instituțională de a furniza programe formative de înaltă specializare în domeniul combaterii criminalității informatice. În concret, pe durata implementării proiectului vor fi dezvoltate programe de formare precum 'Percheziția informatică a autovehiculelor', 'Percheziția informatică în contextual fluxurilor financiare cu criptomonede', 'Percheziția informatică a echipamentelor de rețea', 'Soluții tehnice pentru deblocare și decriptare utilizate în percheziția informatică'. Acestea vor fi menținute în oferta educațională pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, dat fiind numărul foarte mare de solicitări", au precizat reprezentanții CMPS.

Potrivit instituției, proiectul va contribui la dezvoltarea unor programe de pregătire, ținând cont de cele mai recente evoluții în materia investigării infracțiunilor cibernetice, și va consolida capacitatea Centrului de a răspunde, prin formare profesională, provocărilor generate de dinamica fenomenului infracțional din spațiul cybemetic.

"De precizat este faptul că, pentru anul de învățământ 2026-2027, numărul total de solicitări exprimate de structurile beneficiare ale programelor de pregătire dezvoltate de CMPS depășește cifra de 6.500", informează sursa citată.

În ceea ce privește capitolul de investiții, recent, CMPS a finalizat lucrările de execuție în cadrul proiectului care urmărește instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, aspect care conduce la asigurarea consumului de energie electrică din surse regenerabile în procent de 100% atât la sediul din municipiul Buzău, cât și la cel din municipiul Ploiești.