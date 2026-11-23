Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 23 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, în raport cu nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 55.857 euro sau 61.349 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 56.296 euro sau 61.809 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 58.835 euro sau 64.595 dolari.