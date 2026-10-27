Ploile pun stăpânire pe sudul țării. Cod galben în București și alte 7 județe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, ce vizează Capitala şi alte şapte judeţe situate în Dobrogea şi Muntenia, până miercuri la ora 12:00.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 27 octombrie, ora 10:00 - 28 octombrie, ora 12.00, va fi în vigoare Codul galben de ploi însemnate cantitativ, în judeţele Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de 40 l/mp.

Totodată, pentru perioada 27 octombrie, ora 16:00 - 28 octombrie, ora 15:00, a fost emisă o informare de ploi moderate cantitativ în sudul şi estul teritoriului, precum şi în zona Carpaţilor de Curbură. Cantităţile de apă vor fi în general de 10-30 l/mp.

Pe parcursul zilei de marţi (27 octombrie), la altitudini de peste 1.700 m, în special în Carpaţii Meridionali, vor mai fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3-5 cm.

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Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul şi centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei şi în Dobrogea, cu rafale în general de 40-50 km/h şi de peste 60-80 km/h pe crestele montane.