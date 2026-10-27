Nicușor Dan acuză direct Rusia de sabotaj la fabrica de drone Carfil: Vor să provoace diviziuni în societate

România acuză direct Rusia că a coordonat un sabotaj la fabrica de armament Carfil din Brașov unde se produc şi drone militare de supraveghere și atac. Preşedintele Nicușor Dan a condamnat ferm atacul spunând că "războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite. Să fie clar, toate acestea, inclusiv provocările împotriva transportului maritim în Marea Neagră, nu sunt incidente izolate, ci o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societățile noastre".

Președintele Nicușor Dan condamnă dur implicarea Rusiei în actele de sabotaj de pe teritoriul României, după incendiul provocat pe platforma industrială Carfil din Brașov. Șeful statului avertizează că astfel de acțiuni nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un război hibrid prin care Moscova încearcă să destabilizeze societatea din România. Într-un mesaj publicat pe X, președintele promite măsuri pentru prevenirea de noi atacuri și protejarea infrastructurii critice.

Reacţia lui Nicuşor Dan

"Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene.

Articolul continuă după reclamă

De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră.

Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună.

Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele. Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor.

Statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării. În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană.

Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator.

Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină.

Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online.

Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună", a transmis preşedintele Nicusor Dan într-un mesaj postat pe X.

Ce se ştie despre sabotajul rusesc de la fabrica de drone din Braşov

Amintim că o rețea de sabotori coordonată de Rusia a pus la cale incendiul izbucnit luna trecută în incinta platformei industriale Carfil din Brașov, o filială a Romarm. Anunțul a fost făcut ieri de Serviciul Român de Informații, care a colaborat atât cu parteneri din țară, cât și din străinătate.

Potrivit SRI, în operațiune ar fi fost implicați mai mulți cetățeni din state ex-sovietice, care locuiesc în țări din Uniunea Europeană. Rețeaua de sabotori nu a acționat doar pe teritoriul României.

Coordonatorii Rusiei ar fi atribuit membrilor rețelei ținte din regiune, de la fabrici de armament de stat și private, până la obiective cu importanță militară și industrială. Doi dintre sabotorii de la Brașov au fost arestați în Germania și unul e căutat în Polonia.

Incendiul de la filiala Romarm din Brașov nu a fost singura misiune a Moscovei. Verificările făcute de SRI doar în acest an au vizat și alte tentative care ar fi vizat obiective din țara noastră, inclusiv baze NATO sau centre folosite pentru instruirea soldaților ucraineni.

Sabotorii recrutați de Kremlin se încadrează în categoria "consumabilelor". Adică acei indivizi care, odată ce își îndeplinesc misiunea, nu mai sunt folositori Rusiei și pot fi chiar eliminați. Recrutarea acestora începe, de obicei, pe rețelele sociale, cu oferte de bani pentru activități cum ar fi fotografierea unor obiective de interes pentru Moscova.

Ulterior, sabotorii pot fi puși să incendieze, să distrugă sau chiar să asasineze. Un cetățean rus a fost reținut de DIICOT pentru că a filmat și fotografiat obiective militare și de infrastructură critică între februarie și iulie anul acesta. S-a plimbat între mai multe județe pentru asta, în Cluj, Constanța, Călărași, Ilfov și București. În acest context, Ministerul de Interne a anunțat că suplimentează patrulele de securitate în apropierea platformelor industriale de apărare, a marilor căi de transport și a depozitelor logistice din România.