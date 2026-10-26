Autostrada Zero a mai bifat un record: nu de kilometri, ci de termene ratate. Tronsonul dintre Afumați și Glina trebuia inaugurat azi. Așa promisese chiar un secretar de stat din Transporturi. Șoferii au găsit însă tot ce știau deja: șantier. Acum, Compania de Drumuri îi cere fostului oficial scuze publice pentru că a vândut iluzii. El răspunde senin că amânarea a fost făcută intenționat, ca panglica să nu fie tăiată în mandatul lui.

Trei termene anunţate pentru inaugurarea loturilor trei şi patru ale Autostrăzii Zero, dintre Afumaţi şi Glina. Culmea, de oficiali din ministerul Transporturilor. Ultima dată înaintată ca fiind certă a fost 26 octombrie, de către Horaţiu Cosma, secretar de stat la momentul la care a făcut anunţul.

"Inclusiv prieteni de-ai mei care m-au sunat şi m-au întrebat şi am zis: "Nici vorbă! Aţi văzut vreun anunţ la CNAIR"?, a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

O nouă amânare

Teoretic, de astăzi ar fi trebuit să poată circula pe aici toţi şoferii, nu doar noi- într-o nouă vizită de şantier. Practic, anunţul fostului oficial de la transporturi nu s-a potrivit cu realizările din teren. Culmea, o parte din această şosea de mare viteză - vorbim despre lotul 4 dintre Pantelimon şi Glina - cel pe care ne aflăm acum, este gata încă din iunie 2026, dar nu a putut fi dat în circulaţie pentru că nu au fost gata bretelele de descărcare.

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Iar porţiunea vecină, construită de o companie chineză, e încă în lucru.

"Mai sunt de montat parapetele de protecţie, mai sunt de montat semnalizările, mai sunt de trasat marcajele care nu au putut fi trasate din cauză că zilele trecute a plouat. Şi mai sunt de finalizat lucrările de retenţie a apelor pluviale", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Între Afumaţi şi Pantelimon reprezentanţii firmei chineze lucrează în momentul de faţă la montarea parapetelor de protecţie. Se întâmplă acest lucru cu o întârziere de aproape nouă luni faţă de termenul contractual.

Cât... o sarcină întreagă. Explicația oficială: prea puțini oameni și prea puține utilaje pe șantier.

"Principala problemă a fost mobilizarea insuficientă. Bineînţeles că după ce se vor termina lucrările vom calcula penalizările de întârziere şi le vom trimite factura la firmă", mai spune Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Fostul secretar de stat vede însă lucrurile cu totul altfel. Nu e vorba de parapete, de ploaie sau de marcaje. E vorba de politică.

"A fost intenționat să nu fie astăzi. Lucrările sunt 99,9% gata. Mai sunt câțiva metri de parapete care se pot instala astăzi. Termenul acesta de 26 de zile... Cine vi l-a zis mai exact? Reprezentanții de la compania de drumuri care se ocupă de proiect, reprezentanții constructorului...", a declarat Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

"A vorbit din burtă, fără să ştie. Din punctul meu de vedere ar trebui să îşi ceară scuze de la populaţia României pe care a indus-o în eroare", mai spune Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Până la scuze, vine încă o dată. Surse Observator spun că panglica dintre Afumați și Glina ar putea fi tăiată la mijlocul săptămânii viitoare.

După cei 13 kilometri dintre Afumați și Glina, ar urma lotul 1, dintre Corbeanca și Joița, cel care închide inelul. O parte din el ar putea fi gata până în DN7, cu o condiție: să țină vremea. Restul, până la A1, rămâne promisiune pentru anul viitor.