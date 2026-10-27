Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, au discutat azi la telefon cu Vladimir Putin despre încheierea războiului din Ucraina. Cei doi lideri europeni au transmis că negocierile de pace trebuie reluate și au abordat inclusiv viitoarele discuții trilaterale de la Abu Dhabi. Convorbirea a fost inițiată de Finlanda și Norvegia, cu acceptul Ucrainei şi a fost descrisă drept "sinceră și substanțială".

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store, l-au sunat azi, de la Helsinki, pe Vladimir Putin. Anunțul făcut de președinția Finlandei a fost confirmat ulterior de Kremlin.

Apelul a reprezentat o continuare a discuţiilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Oslo, de pe 20 octombrie.

Ce au vorbit cei doi lideri nordici cu Putin

A fost inițiat în consultare cu Ucraina pentru a discuta războiul de agresiune al Rusiei și eforturile diplomatice de a pune capăt războiului și de a promova pacea și stabilitatea în Europa.

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Potrivit președinției finlandeze, scopul apelului a fost acela de a transmite mesaje directe lui Putin cu privire la viitoarele negocieri pentru a ajuta la încheierea războiului. Convorbirea a fost legată de întâlnirile între SUA, Rusia și Ucraina care vor avea loc în următoarele săptămâni la Abu Dhabi.

Stubb și Store au subliniat că nu au vorbit în numele Europei în ansamblu, ci în numele țărilor lor. Cele două țări vecine cu Rusia au interese comune pentru stabilitate în regiunea Mării Baltice și în Nordul Îndepărtat.

Stubb și Store au subliniat că Finlanda și Norvegia își vor continua sprijinul pentru Ucraina. De asemenea, au subliniat că războiul trebuie să se încheie și negocierile trebuie reluate.

"Discuția a fost sinceră și substanțială. Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității europene în general. Încheierea războiului necesită discuții directe", a declarat președintele Stubb.

"Războiul vine cu costuri umane și materiale enorme. Suferința și distrugerea vor afecta generații întregi. În cadrul apelului, am subliniat importanța dezescaladării", a declarat premierul Store.

Informația că Moscova ar putea deschide un canal de discuții cu liderii europeni, de această dată implicând direct Finlanda și Norvegia, două țări membre NATO, care au graniță comună cu Rusia, a fost dezvăluită inițial de Bloomberg.

Momentul vine în contextul relansării eforturilor de a relua serios negocierile de pace, după ce emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, l-a vizitat săptămâna trecută pe Putin la Sankt Petersburg.

Witkoff a călătorit în Rusia după ce a purtat discuții la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu cei doi lideri nordici.

Primul contact telefonic dintre Putin și lideri europeni în ultimul an

Este primul contact telefonic dintre Putin și lideri europeni de rang înalt aliați ai Kievului. Ultimul lider european care a discutat cu Putin la telefon a fost președintele francez Emmanuel Macron, în iulie anul trecut.

Liderii europeni încearcă să obțină un loc la masa negocierilor care privesc securitatea europeană. Atât Store, cât și Stubb au invocat granița comună a țărilor lor cu Rusia pentru a justifica de ce ar trebui să participe la discuții.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, după discuțiile de săptămâna trecută, că Rusia consideră Norvegia și Finlanda ca fiind noi participanți la eforturile de soluționare a războiului din Ucraina. Rusia va vedea "dacă aceste țări sunt într-adevăr capabile să facă acest lucru", a spus el.

Relațiile dintre Trump și Zelenski s-au deteriorat

Amintim că vestea vine în timp ce relațiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au deteriorat puternic, iar Ucraina are nevoie urgentă de bani, armament și sprijin logistic pentru a rezista atacurilor rusești.

Pe 9 octombrie, Trump a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu Vladimir Putin pentru ca Rusia să furnizeze motorină pe piețele internaționale. Liderul american a justificat acordul prin nevoia de a reduce prețul motorinei înaintea alegerilor pentru Congresul din SUA, de la începutul lunii noiembrie.

Anunțul lui Trump a fost urmat de o altă problemă. Pe 13 octombrie, Ucraina a raportat că dronele conectate la Starshield, versiunea militară a serviciului Starlink, pierdeau conexiunea atunci când se deplasau cu peste aproximativ 160 km/h.

După mai multe zile de condamnări și critici la adresa lui Donald Trump și Elon Musk, Kievul a anunțat că funcționarea Starlink și Starshield revenise la normal, inclusiv la viteze de deplasare de peste 400 km/h.

Una peste alta, Ucraina riscă să rămână fără rachete antiaeriene în timpul iernii.