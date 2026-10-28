"Ferritin face", fenomenul viral pe TikTok. Ce se ascunde în spatele cearcănelor și a pielii palide

Cearcănele pronunțate, pielea palidă, buzele crăpate și căderea părului sunt prezentate pe TikTok drept semne ale unui fenomen numit „ferritin face”, asociat cu rezervele scăzute de fier din organism. Medicii confirmă că deficitul de fier poate influența aspectul fizic.

Feritina este o proteină care stochează fierul în organism și contribuie la menținerea rezervelor necesare funcționării acestuia. Nivelul său poate fi determinat printr-o analiză de sânge. Potrivit recomandărilor clinice britanice citate de The Guardian, o valoare a feritinei sub 30 de micrograme pe litru poate indica un deficit de fier. Interpretarea rezultatelor depinde însă de contextul medical, deoarece inflamațiile pot modifica nivelul feritinei

Fierul, un element esențial pentru buna funcționare a celulelor

Profesoara Sue Pavord, specialistă în hematologie la Oxford University Hospitals, explică faptul că fierul este esențial pentru funcționarea celulelor. Deficitul poate provoca oboseală accentuată, dificultăți de concentrare, paloare și un aspect tern al pielii. Manifestările pot fi mai evidente în cazul persoanelor cu rezerve foarte scăzute de fier.

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Totuși, cearcănele, pielea uscată sau căderea părului pot avea numeroase alte cauze, inclusiv factori genetici, stres, deshidratare ori alte afecțiuni. Prin urmare, aspectul feței poate ridica o suspiciune, dar nu poate confirma singur existența unui deficit de fier.

Cine prezintă un risc mai mare de deficit de fier

Menstruațiile abundente și sarcina se numără printre cauzele frecvente ale deficitului de fier. Acesta poate apărea și în urma unui aport alimentar insuficient, a absorbției deficitare sau a pierderilor de sânge. Persoanele care urmează diete vegetariene ori vegane pot avea nevoie de o atenție suplimentară asupra aportului de fier. Boala celiacă și anumite afecțiuni digestive pot afecta absorbția acestuia.

În unele situații, deficitul poate semnala pierderi de sânge la nivel gastrointestinal, motiv pentru care identificarea cauzei este importantă, în special la persoanele în vârstă. Medicii recomandă evaluarea prin analize de sânge atunci când există simptome persistente sau factori de risc. Investigațiile pot include hemoleucograma, feritina și, în funcție de situație, alte analize.

De ce suplimentele cu fier nu trebuie luate doar pe baza simptomelor

Popularitatea fenomenului pe rețelele sociale poate încuraja recunoașterea unor probleme de sănătate ignorate, dar există și riscul autodiagnosticării. Medicul Asiya Maula avertizează că persoanele care se identifică cu simptomele prezentate online pot presupune greșit că suferă de deficit de fier.

Administrarea suplimentelor fără recomandare medicală nu este lipsită de riscuri. Excesul de fier poate provoca reacții adverse, iar dozele necesare tratamentului diferă de cele din suplimentele obișnuite. Specialiștii subliniază că oboseala persistentă și modificările aspectului fizic merită investigate, dar diagnosticul trebuie stabilit pe baza analizelor și a evaluării medicale, nu a tendințelor de pe TikTok.