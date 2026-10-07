Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 7 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 7 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 399.220 lei sau 74.135 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 414.839 lei sau 77.035 euro.

Nivelul atins la momentul actual este chiar sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 399.761 lei sau 74.289 euro.