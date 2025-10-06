Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 6 octombrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 6 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de valoarea atinsă în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 123.525 dolari sau 105.268 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 125.376 dolari sau 106.846 euro.

De asemenea, nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 114.430 dolari sau 97.295 euro.

