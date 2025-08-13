Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 13 august 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 13 august 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel asemănător precum nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 119.902 dolari sau 102.864 euro, după ce, în ultimele ore, a atins vârfuri de 120.302 dolari sau 103.207 euro.

Nivelul actual al bitcoin este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 115.048 dolari sau 98.662 euro.

