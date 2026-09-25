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Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 25 septembrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 25 septembrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 25 septembrie 2026 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.09.2026, 12:57 | Modificat la 25.09.2026, 13:02

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 25 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 84.583 dolari sau  74.375 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 84.820 dolari sau 74.574 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 81.039 dolari sau 71.250 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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