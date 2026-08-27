Ţara e plină de izvoare, dar preţul apei e tot mai amar. Sticla se scumpeşte constant şi a ajuns să ne coste mai mult decât pe francezi sau pe italieni. Producătorii dau vina pe ambalaje, transport şi forţa de muncă.

"Apa aceasta plată costă 5 lei şi 25 de bani. Adică dăm un euro pentru doi litri".

Cu cel puţin 10% s-a scumpit apa îmbuteliată, în ultimul an.

Cât ajung românii să cheltuiască lunar pe apă

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Reporter: Câţi bani daţi lunar pe apă?

Persoană 1: Undeva la 250 de lei - 300.

Persoană 2: E scumpă, da n-avem ce face. Apa noastră curge, naturală şi o plătim.

Persoană 3: Fiecare îşi face preţul în aşa fel încât să fie câştigul mai mare.

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Iar dacă mai adăugăm garanţia de 50 de bani, ne apropiem de 5 lei. Producătorii au explicaţii.

De ce s-a scumpit apa îmbuteliată

"A crescut preţul la energie, a crescut preţul la materia primă, la granula PET. Creşterile au fost, în anumite momente, de la simplu la dublu. Au fost şi creşterile salariale impuse de majorarea salariului minim pe economie. De la începutul anului, până acum, avem o creştere de 30% la combustibil", a explicat Radu Lăzăroiu, director general Romaqua.

La o sticlă de apă, care costă 4 lei și 50 de bani, apa propriu-zisă reprezintă doar 10% din preț. Adică în jur de 50 de bani. Restul de 4 lei înseamnă ambalaj, transport, forță de muncă, distribuție și alte costuri până când sticla ajunge pe raft.

"Ar trebui să fie mai ieftină pentru că e un bun comun", a declarat o persoană.

"Când mergeam la greci ,apa era mult mai ieftină. Era 1 euro un bax de apă de 1 litru jumate", a adăugat altă persoană.

Apa îmbuteliată din România, mai scumpă decât în alte ţări europene

De fapt, apa de la noi e mai scumpă şi decât în Italia sau Franța.

"În Italia, oamenii obişnuiesc să cumpere apa la ofertă. De exemplu, pe această sticlă de 1 litru şi jumătate, am plătit 35 de eurocenţi", transmite Cornelia Crîşmaru, corespondent Observator în Italia.

Adică, în Italia, doi litri de apă ne costă aproximativ 2 lei şi 50 de bani.

În Franţa, găsim apă la 1,5 litri, la 22 sau 25 de eurocenţi. Un alt sortiment se vinde cu 38 de eurocenţi.

Asta înseamnă că pentru doi litri plătim, în Franţa, 2 lei şi 70 de bani.

Un român cumpără anual peste 130 de litri de apă îmbuteliată. Ca să economisim, putem înlocui sticlele cumpărate cu apa de la robinet, filtrată.