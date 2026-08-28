Dacă aveţi pensia la Pilonul 2, de anul viitor veţi avea ceva mai mult de aşteptat pentru încasarea banilor. O nouă lege intră în vigoare, iar asta schimbă puţin mersul lucrurilor.

Este vorba despre noua lege pentru plata pensiilor private, un act normativ care intră în vigoare de la data de 5 ianuarie 2027. Conform acestui act normativ, contribuabilii pot primi maxim 30% din activul transferat la cerere, o singură dată, ca plata unică și înainte de începerea plății pensiilor lunare.

Există și o condiție ca activul personal să fie mai mic decât pensia minimă garantată, înmulțită cu 12, în condițiile în care valoarea pensii minimă garantată este de 1.281 lei. Plata pensiilor lunare poate fi împărțită pe cel puțin 8 ani.

Problema este că în prezent rata de înlocuire este de 47% și potrivit noului președinte al Asociației pentru Plata Pensiilor Private, această valoare poate ajunge în 15-20 de ani până la 35, chiar 30%.

Articolul continuă după reclamă

Soluțiile pot fi, fie creșterea contribuției la pilonul 2 până la nivelul care trebuia atins încă de acum 10 ani și o altă soluție văzută de persoana aflată în această poziție este cea a facilităților fiscale pentru dezvoltarea piloanelor 3 și 4 de pensii administrate private.