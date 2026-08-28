Milioane de români din întreaga ţară aşteaptă cu nerăbdare să încaseze pensiile aferente lunii septembrie din 2026.

Pensionarii care își primesc pensia pe card trebuie să fie atenți la calendarul plăților din luna septembrie 2026. În această lună, data obișnuită de virare a pensiilor coincide cu weekendul, astfel că banii ar putea ajunge în conturi mai devreme.

Când intră pensiile pe card în septembrie 2026

Potrivit calendarului de plată comunicat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pensiile celor care au optat pentru plata prin intermediul băncilor sunt virate, în mod obișnuit, în data de 12 a fiecărei luni.

Articolul continuă după reclamă

În septembrie 2026, însă, 12 septembrie cade sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică. Din acest motiv, plata este așteptată să fie devansată pentru ultima zi lucrătoare de dinaintea weekendului.

Astfel, vineri, 11 septembrie 2026, este data la care pensionarii care primesc banii pe card ar putea avea pensia disponibilă în cont.

Data de 11 septembrie trebuie însă privită ca data probabilă a virării, în condițiile calendarului din această lună. Momentul exact în care banii apar în cont poate să difere de la o bancă la alta, în funcție de procesarea operațiunilor bancare.

Ce spune Casa Națională de Pensii despre plata pensiilor

Casa Națională de Pensii precizează că, în cazul pensionarilor care au ales plata prin intermediul băncilor cu care instituția are încheiate convenții, pensiile sunt achitate în cont curent/card în data de 12 a lunii.

Pentru cei care primesc pensia prin Poșta Română, calendarul este diferit. Plata se face la domiciliu în intervalul 1-15 ale lunii.

În septembrie 2026, distribuirea pensiilor prin intermediul poștașilor se va desfășura, prin urmare, în perioada 1-15 septembrie, în funcție de programul de distribuire din fiecare localitate.

Pensia pe card ajunge mai devreme în septembrie

Situația din septembrie este determinată exclusiv de calendar. Data obișnuită de plată, 12 septembrie, este într-o zi de sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică.

Prin urmare, pensionarii care primesc pensia în cont bancar sunt așteptați să aibă banii disponibili vineri, 11 septembrie 2026, înainte de weekend.

Nu este vorba despre o majorare sau despre o plată suplimentară. Pensia este aceeași, doar momentul virării poate fi devansat din cauza zilelor nelucrătoare.

Când primesc pensia cei care o încasează prin poștă

Pensionarii care primesc banii prin Poșta Română nu sunt afectați de devansarea plății pe card. Pentru aceștia, pensiile se distribuie în perioada 1-15 septembrie 2026, conform calendarului obișnuit. CNPP precizează că plata prin Poșta Română se realizează în intervalul 1-15 ale lunii.

Dacă beneficiarul nu este găsit la domiciliu, acesta este avizat și poate ridica ulterior banii de la unitatea poștală, în condițiile stabilite pentru plata pensiilor.

Calendar pensii septembrie 2026