Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 30 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 30 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 69.389 euro sau 77.262 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 73.438 euro sau 81.771 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 72.402 euro sau 80.610 dolari.