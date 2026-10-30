Directoarea TNB explică angajarea lui Felix Alexa, acuzat de hărţuire sexuală: "Nu figurează în registru"

Ada Hausvater, directoarea Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, susţine că angajarea regizorului Felix Alexa, acuzat de hărţuire sexuală şi şantaj profesional, reprezintă „o decizie a sa, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB”. Deşi cunoaşte informaţiile apărute în mass-media cu privire la acuzaţiile de hărţuire care i se aduc regizorului, managerul a transmis, într-un comunicat de presă, că "a făcut verificări prealabile".

TNB a transmis poziţia managerului Ada Hausvater şi detaliază elementele care au dus la această decizie.

"Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB - for cu atribuţii consultative - strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole. În continuare, Consiliul administrativ - for cu atribuţii decizionale - a analizat propunerea şi a votat-o unanim, hotărând angajarea pe durată determinată, respectiv pe stagiunea în curs. Parcurgerea acestor etape instituţionale se corelează cu responsabilitatea pe care mi-am asumat-o pentru această decizie, în calitate de manager.

Desigur, sunt la curent, la fel ca membrii consiliului artistic şi ai celui administrativ, cu informaţiile apărute în mass-media cu privire la acuzaţiile de hărţuire care îl au ca subiect pe Felix Alexa. Aceste aspecte au fost, de altfel, discutate în cele două consilii înainte de luarea deciziei. Sunt conştientă de gravitatea acestor acuzaţii şi consider că orice mărturie privind posibile comportamente abuzive trebuie tratată cu seriozitate, responsabilitate şi respect faţă de persoanele implicate. Din acest motiv, am făcut verificări prealabile. În evaluarea situaţiei, am avut în vedere şi documentele disponibile referitoare la verificările desfăşurate anterior de instituţiile competente. Hotărârea Comisiei de Etică a UNATC din 21.12.2022, votată în unanimitate de membrii comisiei, studenţi şi cadre universitare, nu a identificat încălcări ale Codului de etică, iar certificatul de integritate comportamentală emis de Inspectoratul General al Poliţiei Române confirmă că Felix Alexa nu figurează în registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Aceste documente au fost analizate în limitele şi cu relevanţa lor juridică.

Articolul continuă după reclamă

Atât echipa artistică a spectacolului aflat în lucru, „Tartuffe”, în regia lui Felix Alexa, cât şi eu, din funcţia pe care o ocup, suntem împreună vigilenţi cu privire la orice derapaje care ar putea apărea, în consens absolut în ceea ce priveşte atitudinea de respingere a oricărui act de hărţuire. La toate repetiţiile desfăşurate până în prezent, atmosfera a fost corectă şi profesionistă, neînregistrându-se niciun fel de incidente. TNB, prin structurile responsabile şi prin mecanismele instituţionale şi legale aplicabile, urmăreşte desfăşurarea activităţii artistice într-un cadru profesional, bazat pe respect reciproc şi va trata cu maximă seriozitate orice sesizare privind un posibil comportament abuziv sau discriminatoriu", se arată în comunicatul de presă.

Managerul reafirmă importanţa pe care o acordă excelenţei artistice şi profesionalismului. „Îmi asum fără să ezit misiunea de a construi şi de a dezvolta în interiorul teatrului o atmosferă corectă şi o conduită ireproşabilă, astfel încât fiecare artist şi fiecare angajat să se simtă în siguranţă, respectat şi preţuit, pe scenă sau în spatele ei. Consider ca principală responsabilitate instituţională prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz, protejarea demnităţii şi siguranţa celor care lucrează în TNB, ceea ce implică şi acordarea prezumţiei de nevinovăţie, în lipsa argumentelor legale. Aceste principii nu se exclud, ci trebuie să funcţioneze împreună”.

În TNB nu există loc pentru abuz sau hărţuire sub nicio formă, mai spune Ada Hausvater.

"Excelenţa poate prospera doar acolo unde oferim şi primim respect, de la egal la egal. Valorile de zi cu zi ale echipei TNB trebuie să fie profesionalismul şi bucuria de a lucra împreună, iar raporturile de muncă pe care le normalizăm în TNB trebuie să se bazeze pe colegialitate, pe corectitudine, pe lucrul bine făcut şi pe respectarea fundamentală a normelor umane şi profesionale. Cu deplină bună-credinţă, consider că dialogul şi exprimarea punctului de vedere pe acest subiect, şi nu numai, rămân formule de comunicare funcţionale", a concluzionat Ada Hausvater.

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a transmis joi, referitor la acest caz: „În mandatul meu, vom aplica o politică de toleranţă zero faţă de orice formă de hărţuire sau abuz”. „Încurajez toate persoanele care se confruntă cu astfel de situaţii în cadrul acestor instituţii să le semnaleze la adresa [email protected]. Comisia dedicată va analiza fiecare sesizare cu promptitudine şi va propune măsurile prevăzute de lege. Nimeni nu trebuie să se teamă de consecinţe profesionale pentru că a vorbit", a mai spus ministrul.

"Harta hărţuirii sexuale în sistemul de învăţământ din România", lansată de Asociaţia RISE Project în 2024, reprezintă doar o parte din cazurile de hărţuire şi abuz sexual care au avut loc în şcolile din ţara noastră.

"Catedra de Abuz" este primul proiect jurnalistic care a documentat fenomenul abuzului în sistemul de învăţământ românesc. Timp de doi ani au fost publicate o serie de investigaţii care conţin mărturiile a zeci de studente care au povestit despre umilirea, hărţuirea şi abuzul psihic, fizic şi emoţional pe care l-au trăit în universitate.

Una din investigaţii relatează despre experienţele a 14 studenţi şi studente cu regizorul şi profesorul Felix Alexa, care s-au derulat timp de aproape două decenii pe scena celei mai importante universităţi de teatru şi film din ţară. Experienţele relatate seamănă între ele: avansuri, mesaje insistente, urmăriri, ameninţări sau şantaj profesional. În urma articolului, UNATC a făcut un pas istoric şi a interzis relaţiile între profesori şi studenţi. Dar profesorul încă predă în universitate.

Facultatea "a fost un abuz emoţional şi psihologic, picătură cu picătură, constant, timp de patru ani". Aşa a fost descrisă Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti de către Katia Pascariu, care a povestit despre prejudecăţile şi stereotipurile care stau la temelia educaţiei unei actriţe şi despre cum critica, adesea umilitoare, de multe ori mascată sub formă de glumă a clădit o cultură a abuzului emoţional, tolerat şi perpetuat în facultate.