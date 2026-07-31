Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 31 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 31 iulie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 63.791 dolari sau 55.715 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 65.271 dolari sau 57.007 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.091 dolari sau 55.987 euro.