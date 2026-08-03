O ieșire la restaurant a devenit tot mai costisitoare. În Capitală, cel puţin, prețurile din localuri au început să se apropie tot mai mult de cele din capitalele occidentale. Asta deşi veniturile românilor sunt mult mai mici. Aşa că românii au început să iasă în oraș doar la ocazii.

Ioana are 4 copii, iar pentru ea şi soţul ei, o ieşire la restaurant a ajuns să fie o sărbătoare. Cu şase persoane la masă, nota de plată ajunge rapid la câteva sute de lei.

"500-600 de lei o masă, dar nu din abundență, o masă normală, foarte scump. Am fost anul trecut în Grecia. 80 de euro, 90 de euro, dar ne luam mult mai multe feluri de mâncare ca să testăm. Adică era o masă mai abundantă și prețuri mai mici.", spune Ioana.

Preţurile sunt ca în alte ţări europene, dar efortul financiar este diferit, pentru că la noi salariile sunt mai mici. În România, o masă pentru două persoane înseamnă 7 la sută din salariul mediu.

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O masă pentru două persoane la un restaurant de nivel mediu din București costă aproximativ 50 de euro. Prețul este comparabil cu cel din Praga și chiar mai mare decât în Budapesta sau Varșovia. Diferența este că puterea de cumpărare a românilor este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

Tocmai de aceea românii cheltuiesc cel mai puțin, ca pondere din buget, pentru a iesi la restaurant.

"Mă uit și la preț, adică nu-mi comand așa în neștire. Am redus din produs mai degrabă. Nu am stat să-mi comand chiar tot ce aveam poftă. Am fost în Suedia, dar nu putem să comparăm. Să zic că erau cam aceleași prețuri. Pentru două persoane, cam 250-300. Pentru România, mi se pare destul de mult, sincer, raportat la salariile noastre.", spune un cetăţean.

"La autoservire să zicem că dăm undeva la 200-250 de lei pe o masă. Chiar mi-a rămas un gust amar.", adaugă un alt cetăţean.

Aşa se face că în multe restaurante în mijlocul verii bate vantul.

"Luna august este o lună foarte tristă din punct de vedere financiar. Ne îndreptăm foarte mult, cred că înapoi la gătitul acasă. ", explică Mădălin Ionuț, director general adjunct.

Nota de plată a scăzut cu 13% faţă de anul trecut, arată studiile.