Aplicaţiile de localizare care promit siguranţă se pot tranforma într-o agresiune distructivă. Tot mai folosite de cuplurile bănuitoare şi de părinţii grijulii, riscă să transforme utilitatea în risc dacă este întrecută limita intimităţii.

Unul din cinci părinți își urmărește copilul prin aplicații de localizare, potrivit unor studii recente ca să controleze activităţile adolescenţilor.

De cealaltă parte, tinerii spun că folosesc aplicațiile mai ales între prieteni sau în cuplu.

Pe aplicația asta am și eu câțiva prieteni ale căror locații le pot vedea în timp real. Dar accesul nu e automat. A fost nevoie ca fiecare dintre noi să își dea acordul, printr-o notificare. Iar atunci când nu vreau ca ceilalți să știe exact pe unde sunt, pot opri localizarea oricând, direct din aplicație.

Problema apare când aplicațiile sunt folosite pentru control obsesiv.

Pe lângă impactul emoțional, există și pericolul unor breşe de securitate, care să fie folosite de hackeri.

O aplicație de localizare a avut o breșă de securitate enormă anul trecut - peste 400.000 de numere de telefon ale utilizatorilor au fost expuse online.

