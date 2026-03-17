Inevitabilul s-a întâmplat. Toţi şoferii care au maşina pe motorină nu mai găsesc la acest moment preţuri sub 9 lei pe litru. Vorbim de scumpiri în viteză cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

"Cu fiecare zi care trece, vedem preţuri tot mai mari la staţiile de alimentare. Astfel, un litru de motorină a ajuns la 9,24 lei, iar benzina costă peste 8,70 lei. Motorina premium se apropie de pragul de 10 lei pe litru. În ultima lună, benzina s-a scumpit în medie cu 9,4%, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri de benzină, plătim astăzi mai mult cu 37 lei decât plăteam în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, vedem o scumpire de 11%, iar asta înseamnă că pentru un plin de motorină plătim cu peste 45 de lei mai mult decât luna trecută. Aşteptăm ca autorităţile să intervină. Până acum, există o propunere de plafonare a preţurilor carburanţilor, propunere care a fost făcută încă de zilele trecute. La acel moment, se vorbea despre o plafonare la benzină, în aşa fel încât preţul să fie de 8,41 lei, iar la motorină de 8,86 lei şi, în acelaşi timp, să fie acordată şi o compensaţie pentru fiecare litru de carburant, în valoare de 50 de bani. Analiştii spun că în cazul în care s-ar face plafonarea preţului fără a fi acordată o compensaţie din partea statului, este posibil să asistăm la o criză pe piaţa carburanţilor. Tensiunile din Orientul Mijlociu ţin în continuare preţul petrolului sus, acesta valorează peste 100 de dolari, aşa că în continuare vom vedea creşteri de preţuri la pompă", explică Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Între timp, țările asiatice introduc o serie de măsuri de restricționare a rezervelor de combustibil în încercarea de a economisi combustibil, în contextul în care se confruntă cu posibile penurii în urma războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Sri Lanka a declarat fiecare miercuri sărbătoare pentru instituțiile publice, în scopul economisirii combustibilului, în timp ce națiunea insulară se confruntă cu posibile penurii în urma războiului SUA și Israelului cu Iranul, relatează BBC.

"Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău, dar să sperăm la ce e mai bun", a declarat președintele Anura Kumara Dissanayake, luni, la o reuniune de urgență cu înalți oficiali.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri de restricționare luate de țările asiatice de când războiul a blocat Strâmtoarea Ormuz, care transporta milioane de barili de petrol din Golf în regiune.

Aproape 90% din tot petrolul și gazele care curgeau prin strâmtoare anul trecut se îndreptau spre Asia, care este cea mai mare regiune importatoare de petrol din lume.

În alte părți ale Asiei, autoritățile au recurs la o varietate de măsuri de austeritate.

În Thailanda, de exemplu, guvernul îndeamnă oamenii să schimbe costumele cu tricouri cu mânecă scurtă pentru a reduce dependența de aerul condiționat, în timp ce în Myanmar, vehiculele private au voie să circule doar în zile alternative, în funcție de numerele de înmatriculare.

Bangladesh a anticipat sărbătorile Ramadanului în universități și a introdus întreruperi planificate de curent în întreaga țară pentru a conserva energie.

În Filipine, unele birouri guvernamentale au impus ca personalul să lucreze de acasă cel puțin o zi pe săptămână, în timp ce președintele Ferdinand Marcos Jr. a interzis călătoriile neesențiale în sectorul public.

Marcos a anunțat, de asemenea, asistență financiară pentru șoferii de triciclete, fermieri și pescari pentru a-i ajuta să facă față creșterii prețurilor la petrol, variind între 3.000 și 5.000 de pesos (50-84 USD; 38-63 GBP).

Iar Vietnamul încurajează insistent cetățenii să stea mai mult acasă pentru a conserva combustibil. Guvernul a cerut, de asemenea, oamenilor să „mergă cu bicicleta, să folosească mașini comune, să folosească transportul public și să "restricționeze utilizarea vehiculelor personale atunci când nu este necesar".

