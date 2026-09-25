Vorbim de scumpiri în val, nu doar la motorină şi benzină, nu doar la alimente. Practic, vom da mai mult pe tot ce putem da bani. Bani să fie şi mai ales pentru facturi.

Furnizorii au început deja să trimită ofertele pentru iarna care urmează, iar unele dintre acestea sunt mai scumpe, chiar și cu peste 20%.

Se va aplica mecanismul de plafonare

De exemplu, un furnizor propune de la 1 noiembrie un preț de 34 de kWh, față de 28 de kWh cât a tarifat lunile trecute. Autoritățile spun însă că populația nu are motive de îngrijorare, întrucât se va aplica mecanismul de plafonare instituit de stat.

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Practic, clientul va plăti cel mai mic preț din contract, dintre prețul afișat de furnizor și cel stabilit prin mecanismul de stat. Rămâne însă un semn de întrebare.

Prețurile de pe piața liberă au crescut puternic, iar o mare parte dintre furnizori cumpără gazele de acolo.