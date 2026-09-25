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Video Momentul în care un copil de 13 ani pe trotinetă încearcă să scape de poliţişti în Constanța

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Editor Alexandra Paraschiv | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.09.2026, 08:12 | Modificat la 25.09.2026, 08:16

Avem un fel de Tom şi Jerry, varianta de Constanţa. Doar că aici Jerry nu fugea pe jos, ci pe trotinetă, iar Tom avea girofar. Mai mulţi puşti se plimbau prin cartier pe trotinete, când a apărut poliţia.

Speriaţi, toţi s-au împrăştiat care cum au putut, însă un băiat de 13 ani a ales varianta cu adrenalină. A accelerat şi a încercat să scape de poliţiştii care erau pe urmele lui.

Băiatul nu avea voie cu trotineta pe drumurile publice 

Numai că n-a fost chiar cursa pe care şi-o imagina. Poliţiştii l-au prins repede. Băiatul nu purta cască şi, surpriză, nici măcar nu avea voie să conducă trotineta pe drumurile publice. Vârsta minimă e de 14 ani, iar casca de protecţie e obligatorie pe şosele până la 16 ani.

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Aşa că aventura s-a terminat la poliţie, cu părinţii chemaţi la audieri. Dar, pentru că are doar 13 ani, copilul nu răspunde contravenţional. Cu alte cuvinte, fuga n-a avut amendă la final, dar a avut ceva explicaţii de dat acasă. 

Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv
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