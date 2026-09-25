Aşadar, astăzi, familia, prietenii şi toţi cei care o cunoşteau pe Valentina îşi vor lua adio pentru ultima dată de la tânăra fată. Iar căutările celui considerat principalul vinovat pentru moartea ei absolut brutală şi de neînţeles este în continuare căutat. Individul care ar fi ucis-o şi ar fi aruncat-o apoi într-un troller în apele Oltului ar fi fugit din ţară, deci vorbim despre o urmărire internaţională şi un mandat de arestare în lipsă. Anchetatorii spun că ar fi fugit din țară, ajutat de un prieten care nu ar avea niciun amestec în crimă. Din păcate, deznodământul tragic fusese cumva anunţat, în cele câteva luni de relaţie Valentina a fost de mai multe ori bătută şi mutilată de partenerul ei.

"Îmi vreau copilul înapoi, să îmi aducă copilul înapoi", a declarat mama. Mama Valentinei s-a întors din Austria să-şi îngroape faţa de 28 de ani.

"M-a sunat şi îmi zicea: "Mami, stai cu mine în telefon că îmi e frică că mă omoară". Ultima dată, când ea m-a sunat în noaptea de duminică, el a venit aşa agresiv, era beat. I-a luat telefonul şi pe cameră îmi spunea el mie că: "ce?!, totul e bine", a povestit mama.

Cei doi aveau o relaţie de câteva luni. Din cauza bătăilor, tânăra ar fi vrut să se despartă de el.

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"Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută, avea mâna umflată cât piciorul cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre, adică avea negrituri pe corp", a declarat Cristina Gâdea - mama Valentinei.

"Băi, tati, mama ta mi-a zis că ăsta te bate, e adevărat?". "Nu, tati, mi-a dat odată o palmă că mi-a zis că de ce i-am dat unuia urmărire pe Instagram", a povestit Petre Tănasie - tatăl Valentinei.

Vlad, dat în urmărire internaţională

Vlad Bălțățeanua fost dat în urmărire internaţională. Imediat dupa crima pentru care este suspectat a fugit din tara. Anchetatorii au date că i-a cerut unui prieten din Sibiu să îl ducă in Ungaria. Ca sa nu dea de banuit l a mintit ca i s a stricat masina.

"Duminică seara a fost la noi aici şi a cumpărat un pachet de ţigări. A plecat foarte grăbit", a declarat vânzătoarea de la magazin.

"Se poate, da, să fi luat şi droguri, dar în seara respectivă era beat, se vedea", a declarat Cristina Gâdea - mama Valentinei.

Poliţiştii refac acum pas cu pas filmul crimei pentru a-i da de urmă.

Patru ore au scotocit anchetatorii în casa in care locuiau cei doi iubiţi pentru a găsi indicii. Pe salteaua din dormitorul lor au găsit mai ulte pete care par a fi de sânge. Le vor analiza în laborator pentru a stabili dacă aparţin sau nu tinerei ucise.

În spatele imaginii de hairstylist respectat în oraş, individul ascundea un trecut violent. Fosta iubită l a acuzat de viol si a cerut oridn de protectie importiva lui tot din cauza violentelor.

"Am înţeles că şi-a bătut şi tatăl, a mai bătut o prietenă, am înţeles că e şi de viol. Are mai multe", a declarat vânzătoarea de la magazin.

"Întotdeuna agresorii au nişte explicaţii foarte punctuale, despre ce s-a întâmplat în trecut", a declarat Gabriela Groza - doctor în psihologie judiciară.

Valentina este a 27 a femeie ucisa de partener in acest an in Romania.