Macron neagă că CIA ar fi avertizat Franța despre un posibil atac rusesc cu drone, dar nu exclude scenariul

Emmanuel Macron a negat afirmațiile conform cărora CIA ar fi informat Franța despre o posibilă operațiune cu drone rusești care viza sudul Europei. El a adăugat că ministrul italian al apărării a spus același lucru.

Joi, cotidianul spaniol El Mundo a publicat un articol în care declara că CIA a alertat mai multe guverne din sudul Europei cu privire la o posibilă operațiune cu drone rusești care viza Spania, Franța și Italia.

"Putem dezminți această informație, CIA nu a transmis o astfel de informație. Dar da, există o situație care devine tot mai tensionată. Atât pentru Ucraina, cât și pentru noi, europenii, deoarece actele ostile s-au înmulțit. Săptămâna trecută am reunit forțele politice ale țării pentru a le avertiza", a declarat Emmanuel Macron.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a negat ulterior aceste acuzații joi. El a scris pe X că "alarma trasă în această dimineață de un ziar spaniol despre posibile atacuri asupra Italiei, Spaniei și Franței de către nave și drone rusești nu servește nimănui și nu este confirmată", potrivit Euronews.

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"Trăim deja vremuri dificile"

"Trăim deja vremuri dificile și nimeni nu mai are nevoie să pună mai multă paie pe foc", a adăugat el. Macron a făcut referire la atacul cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle din noaptea de 4 spre 5 august 2026, pe care autoritățile germane l-au atribuit Rusiei.

Macron a spus că Franța nu a mai experimentat până acum un atac comparabil, dar a avertizat că unul rămâne posibil. "Când mă întrebați: Se poate întâmpla asta?, răspunsul meu este Da", a spus el.

Președintele francez a subliniat că Rusia consideră "Europa drept inima strategică a Ucrainei". Acesta a afirmat totodată că posibilitatea ca Rusia să încerce să lanseze un atac împotriva Europei este "plauzibilă".

O nouă mobilizare de militari, "un scenariu credibil"

Pe măsură ce speculațiile cu privire la posibilele planuri de mobilizare ale Rusiei se acumulează, Macron a declarat că o nouă mobilizare a aproximativ 300.000 de militari este un "scenariu credibil" care este "adesea împărtășit".

Liderul francez a declarat că a considerat acest lucru un semn că Moscova este pregătită să "facă sacrificii și mai mari pentru a prelua controlul asupra întregului Donbas".

Mai mult, a estimat că Rusia va trebui să avanseze "un an și jumătate, doi ani" în ritmul actual pentru a cuceri teritoriile pe care nu le controlează încă în regiunea respectivă, "cu pierderi și suferințe teribile pentru Ucraina", potrivit sursei citate.