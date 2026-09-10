Primul loc de muncă nu se uită, mai ales că, de cele mai multe ori, nu este cel pentru care tinerii învaţă, ci primul post liber pe care îl găsesc. Mai mult de jumătate dintre ei ar accepta să lucreze în alt domeniu ca să supravieţuiască. Ofertele se împuţinează, concurenţa creşte, iar multe firme cer experienţă şi de la începători.

Anii de facultate nu garantează mereu că vei lucra în domeniul pentru care te-ai pregătit. Unii tineri aleg primul loc de muncă disponibil care le oferă suficienţi bani pentru facturi. "Potrivit statisticilor europene, România era țara care avea cea mai ridicată rată de nepotrivire între domeniul de studiu și cariera pe care ajungeau să o urmeze tinerii, semn că există probleme în ceea ce privește consilierea profesională și orientarea lor profesională această problemă s-a acutizat", a declarat Ana Călugaru, specialist platformă recrutare.

Doar un tânăr din zece spune că ar aştepta până găseşte un post în domeniul pe care l-a studiat

"Sunt foarte mulţi tineri care au terminat o facultate şi nu sunt din Bucureşti. Îşi iau un job aici, pentru care veniturile contează foarte mult. Dacă ai de plătit o chirie, dacă trebuie să te şi întreţii cu siguranţă veniturile pe care tu le dobândeşti contează mult", a declarat Aida Chivu, expert resurse umane. Iar acum, drumul spre primul loc de muncă s-a îngreunat și mai mult. Pe fiecare post disponibil se bat de două ori mai mulți candidați, în condițiile în care numărul anunțurilor de angajare a scăzut cu aproximativ o treime.

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Pentru mulţi tineri, compromisul "până găsesc ceva în domeniul meu" se poate transforma, însă, încet, încet, într-o nouă carieră. "Se întâmplă adesea ca domenii care în primă fază sunt văzute ca domenii de tranziție să devină domenii permanente pentru foarte mulți candidați tineri care în special au un background academic generalist", a declarat Ana Călugăru, specialist platformă recrutare. Doar un tânăr din zece spune că ar aştepta până găseşte un post în domeniul pe care l-a studiat.