Chiriile cresc odată cu apropierea noului an universitar, iar Bucureștiul rămâne cel mai scump oraș din România pentru cei care își caută o locuință. O garsonieră costă, în medie, 400 de euro pe lună în Capitală, în timp ce pentru un apartament cu două camere chiria ajunge la 600 de euro, potrivit unei analize Imobiliare.ro. La polul opus, Timișoara este cel mai ieftin dintre marile centre universitare, cu o chirie medie de 275 de euro pentru o garsonieră.

600 € pentru două camere. Cât costă chiriile în marile orașe înainte de începerea anului universitar - Profimedia

În ţară, închirierea unei garsoniere presupune costuri care sunt la acelaşi nivel ca în Bucureşti la Cluj, dar şi ceva mai mici la Iaşi, Craiova, Galaţi sau Ploieşti - între 300 şi 350 de euro/lună, 275 de euro/lună la Timişoara (cel mai ieftin mare centru universitar din ţară) sau 250 de euro/lună la Oradea, scrie News.ro care citează o analiză a Imobiliare.ro.

"Efervescenţa crescută pe care o vom simţi în următoarele săptămâni este impulsionată de valul de studenţi aflaţi în căutarea unei locuinţe în marile oraşe înainte de începerea noului an universitar. Acest surplus considerabil înregistrat la nivelul cererii poate fi însoţit de unele scumpiri", arată reprezentanţii Imobiliare.ro, într-un comunicat de presă.

Cel mai scump oraş din ţară în materie de chirii este Capitala, unde chiriaşii trebuie să plătească, în medie, 400 de euro/lună pentru o garsonieră şi 600 de euro/lună pentru un apartament cu 2 camere, în timp ce pentru 3 camere se ajunge la 890 de euro/lună.

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"Ca în fiecare an, septembrie reprezintă punctul maxim de interes în piaţa chiriilor, sub efectul cererii suplimentare generate de studenţi. În această perioadă, unii proprietari au un comportament speculativ şi încearcă să obţină preţuri mari. Tocmai de aceea îi sfătuim pe studenţi să caute din timp şi să îşi securizeze apartamentele din septembrie cât sunt încă oferte suficiente în piaţă", a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

În Cluj-Napoca, proprietarii le solicită în general chiriaşilor sume similare cu cele practicate pe piaţa bucureşteană în cazul garsonierelor, în timp ce pentru închirierea unui apartament cu 2 camere preţul este de 580 de euro/lună.

La Braşov, o garsonieră se închiriază cu 350 de euro/lună, iar un apartament cu 2 camere cu 500 de euro/lună, în timp ce la Iaşi preţurile practicate sunt de 340 de euro/lună, respectiv 450 de euro/lună.

"Un buget mediu de 300 euro/lună este de ajuns pentru a închiria o garsonieră în oraşe precum Craiova, Galaţi sau Ploieşti, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere trebuie să te pregăteşti să achiţi lunar proprietarului 420 euro", se precizează în comunicat.

Timişoara, cel mai ieftin mare centru universitar

Bugetul mediu necesar pentru închirierea unei garsoniere a ajuns în Timişoara la 275 de euro/lună, fiind mai redus decât în principalele centre universitare din ţară, arată realizatorii analizei. Pentru un apartament cu 2 camere, chiriaşii trebuie să achite lunar 440 de euro, iar pentru unul cu 3 camere, 500 de euro.

Cele mai ieftine garsoniere de închiriat pot fi găsite, în momentul de faţă, pe piaţa rezidenţială din Oradea - 250 de euro, în vreme ce pe zona de apartamente cu 2 camere cele mai mici chirii sunt la Sibiu şi Oradea - 400 de euro/lună, potrivit datelor Imobiliare.ro.