O brânză tradiţională din Bistrița-Năsăud se bucură de atenţia Europei. Brânza frământată de Teaca a ajuns pe lista produselor protejate la nivelul continentului datorită gustului puternic şi a procesului special de fabricare. Se foloseşte doar lapte crud de vacă şi se îmbracă într-o membrană naturală.

Brânza frământată de Teaca a intrat pe lista produselor recunoscute la nivel european în această toamnă. Este cel mai renumit produs din zonă și mândria locului.

"Este a comunei Teaca, este a comunității. Oamenii care lucrează în unitatea de procesare sunt oameni ai locului. Ei știu rețeta, ei știu procesul de producție, se transmite din generație în generație", a spus Anamaria Braicu, inginer.

Brânza este făcută din lapte crud de vacă, însă ce o face specială este faptul că este pusă în vezici de porc. Are formă ovală sau rotundă și poate să cântărească chiar și două kilograme.

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"Omul este secretul. Totul stă în îndemânarea localnicilor, aceasta este specificitatea produsului", a mai spus Anamaria Braicu.

"Am început de la o lăptărie mică, de 100 de litri de lapte pe zi, acum am ajuns la 100.000 pe zi. Pas cu pas, la un moment dat am văzut că anumite produse care ajung de la noi în Uniunea Europeană prin alte terțe firme, ne spuneau conaționalii noștri că au mâncat produse de-ale noastre și atunci am zis: hai să încercăm să facem și noi certificare", a povestit Simion Drecșan, administratorul fabricii de brânză.

"Eforturile ne-au fost încununate cu această certificare. Suntem obligați ca pe viitor să menținem produsul la aceleași standarde", a spus şi Flaviu Drecșan, directorul fabricii de brânză.

Brânza frământată de Teaca costă la poarta fabricii 30 de lei kilogramul și ajunge în magazine din toată țara. Este al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. Pe lista scurtă mai sunt cârnații de Pleșcoi, plăcinta dobrogeană sau babicul de Buzău.